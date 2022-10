Tutto chiede Salvezza: la serie Netflix è basata su una storia vera?

Tutto chiede salvezza è la nuova serie Netflix italiana tratta dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli che racconta la storia di un giovane ragazzo costretto a sottoporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio dopo essersi fatto prendere da un incontrollabile attacco d'ira.

Il nome del protagonista, Daniele, ci permette di capire che in qualche modo le vicende del romanzo sono collegate a quelle dello stesso autore e che di fatto lo show è un vero e proprio racconto autobiografico di ciò che gli è accaduto nel 1994.

Quanto si legge nel libro e dunque tutto ciò che successivamente si vede nella serie, non è frutto dell'immaginazione di Daniele Mencarelli, ma si tratta di fatti realmente avvenuti. Dopo essersi abbandonato all'eccesso di droghe e alcol, l'autore è stato preda di un'incontrollabile attacco di rabbia che ha spinto i suoi familiari a chiamare un'ambulanza.

É stato così ricoverato per alcuni giorni nel reparto di psichiatria, riuscendo a fare i conti non solo con i propri demoni interiori ma, avendo anche la possibilità di conoscere tante persone con difficoltà simili alle sue che hanno totalmente modificato il suo modo di agire e di pensare.

Il finale di Tutto chiede salvezza dimostra come Daniele (sia protagonista del libro/serie che scrittore) dopo quest'esperienza sia diventato un uomo totalmente nuovo e che in fondo, ciò di cui aveva più bisogno era nell'unico posto in cui non avrebbe mai pensato che fosse.