Tutto chiede Salvezza: spiegazione del finale della serie Netflix

In attesa di scoprire novità sulla possibile stagione 2 di Tutto chiede salvezza, ripercorriamo il finale della serie Netflix tratta dal libro di Mencarelli vincitore del Premio Strega Giovani 2020.

Daniele, protagonista della serie, ha terminato il suo periodo di degenza nell'ospedale psichiatrico ed è ormai una persona nuova, fortificato da un'esperienza tanto intensa come quella del TSO ma al contempo profondamente ferito dalla morte di Mario.

Si sente finalmente pronto a voltare pagine, complice anche l'inizio di quella che sembra essere una nuova storia con Nina la quale però, crede di essere rimasta incinta proprio di Daniele. Quest'ultimo ha imparato ormai a controllare la propria emotività, sa gestire i propri sentimenti ed è in grado di non farsi più sopraffare dalle emozioni. La sua vita ha preso una piega totalmente differente e non è più schiava di quell'irrazionalità che lo ha condotto dolorosamente verso il trattamento sanitario obbligatorio.

Quello che inizialmente sembrava essere un inferno è diventato però il suo posto sicuro, l'unico in grado di farlo sentire tranquillo. Riuscirà Daniele a mantenere le sue certezze anche al di fuori dell'ospedale psichiatrico? Per scoprirlo, non ci resta che attendere nuove informazioni da parte di Netflix e per colmare l'attesa, vi lasciamo la nostra recensione di Tutto chiede salvezza.