'Chiedete a Mr Marvel': Elodie Young sul ritorno di Elektra in Daredevil: Born Again

Le nuove foto dal set di Daredevil: Born Again anticipano una location della serie, ma non è ancora chiaro se ci sarà il ritorno di un personaggio molto atteso da parte dei fan.

A commentare la questione è stata proprio Elodie Young, interprete del personaggio di Elektra. L’attrice è molto ansiosa di poter ritornare nel ruolo, ma ancora non ci sono informazioni precise. Queste le sue parole TooFab:

“Oh mio Dio, mi piacerebbe molto. È così divertente perché i miei fan mi chiedono: "Puoi tornare?" e io rispondo: "Chiedi a Mr. Marvel, devi chiederlo a Mr. Marvel, non a me. Voglio dire, probabilmente (elektra) ha delle capacità che io non ho, e attualmente non sono molto in forma e allenata per la parte. Ma io la amo. Sarebbe molto divertente, due Elektra.” – “In lei c'è molto di cattivo, con cui mi posso confrontare, ma anche molto di buono. È un personaggio davvero straordinario. Mi piacerebbe che la Marvel la riportasse indietro”

La speranza dei fan, assieme al ritorno di Cox e D’onofrio, è quella di poter rivedere nuovamente Elodie Young nei panni del personaggio il più presto possibile.

Nel frattempo, in molti si chiedono se anche Rosario Dawson ritornerà in Daredevil: Born Again.