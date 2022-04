Chief of War: Jason Momoa autore e protagonista della nuova serie Apple

Nelle ultime settimane, Apple sta intensificando gli sviluppi delle sue nuove produzioni e dopo l'annuncio della serie con Harrison Ford protagonista, ne ha appena annunciata un'altra in arrivo che vedrà Jason Momoa non solo come protagonista ma anche - e per la prima volta in carriera - come sceneggiatore. Lo show è intitolato Chief of War.

La serie è la nuova collaborazione tra Momoa a Apple, dopo la partecipazione alla serie See di cui attendiamo prossimamente la terza stagione, già girata nel corso del 2021. Si tratta, invece, del primo progetto da sceneggiatore per l'interprete di Aquaman e la ragione è da individuare nella natura molto personale che lega Chief of War all'attore.

Chief Of War sarà "il racconto epico e senza precedenti dell'unificazione e della colonizzazione delle Hawaii da un punto di vista indigeno". Jason Momoa, che sarà il protagonista, è nato alle Hawaii e suo padre è un nativo hawaiano.

Thomas Pa'a Sibbett, che ha già lavorato con Momoa nel film del 2018 Braven e ha co-scritto il prossimo western The Last Manhunt (con Momoa anche protagonista), ha co-creato Chief Of War insieme all'attore di Aquaman. Doug Jung, co-sceneggiatore di Star Trek Beyond e del pilot per l'adattamento televisivo poi scartato del fumetto della DC Scalped, sarà lo showrunner. L'attore Justin Chon, che ha diretto quattro episodi di Pachinko sempre per Apple TV+, rinnoverà la sua collaborazione con lo studio per dirigere i primi episodi anche di questo Chief of War.

Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese del nuovo show Apple, né quando potrebbe arrivare in streaming (anche se con tutta probabilità non arriverà prima del 2024).

Oltre che nei già citati The Last Manhunt e in Aquaman and the Lost Kingdom, vedremo Momoa come villain di Fast & Furious 10; poche ore fa, l'attore ha parlato di quest'ultimo ruolo suggerendo una possibile alleanza con il villain di Charlize Theron nella saga con Vin Diesel.