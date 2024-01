Chief of War, Jason Momoa entusiasta: 'Non vedo l'ora che gli hawaiani la vedano'

Jason Momoa, autore e protagonista di Chief of War, serie storica hawaiana non sta più nella pelle: lo show targato Apple TV+ che porterà sul piccolo schermo uno spaccato della storia delle Isole Hawaii è entrato in fase di post-produzione.

Momoa, nato a Honolulu da padre nativo hawaiano, vede in Chief of War uno dei suoi progetti più intimi: "Non so ancora quando uscirà la serie TV - ha detto la star di Aquaman a The Wrap - ma non vedo l'ora che gli hawaiani lo vedano. È qualcosa che finora abbiamo visto solo nelle immagini. Sarà davvero bello mostrarlo agli hawaiani”.

Chief of War sarà diretta da Justin Chon e racconterà l'unificazione delle Isole Hawaii dalla prospettiva dei nativi indigeni: il capo guerriero hawaiano Ka'iana (interpretato proprio da Jason Momoa) si unisce a una sanguinosa lotta per unire le isole e salvarle dalla minaccia della colonizzazione. È facile comprendere in quale portata il progetto Chief of War stia a cuore a Jason Momoa e la voglia di creare una miniserie che possa rappresentare gli hawaiani.

Momoa ha recentemente chiuso il capitolo DC con l'ultima apparizione nei panni di Arthur Curry/Aquaman in Aquaman e il regno perduto. Per l'attore, dunque, è il momento di guardare oltre anche se il mondo dei supereroi potrebbe non stare troppo lontano da Momoa: i rumor spingono l'attore verso il ruolo di Lobo nel nuovo DCU di James Gunn.