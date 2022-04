Chief of War, Justin Chon dirigerà la serie Apple TV+ di e con Jason Momoa

Tra le nuove produzioni seriali in sviluppo per Apple TV+, inizia a prendere forma anche Chief of War: dopo la rivelazione di pochi giorni fa sull'avvio di una nuova collaborazione tra Apple TV+ e Jason Momoa, un nuovo annuncio rivela l'ingresso di Justin Chon nel progetto, nel duplice ruolo di regista e produttore esecutivo.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato svelato il nuovo progetto che vede nuovamente insieme Apple TV+ e Jason Momoa nella serie Chief of War: oltre ad esserne il protagonista, Momoa sarà tra gli autori dello show che promette di raccontare l'epica storia dell'unificazione e colonizzazione delle Hawaii dal punto di vista degli indigeni.

Nato alle Hawaii da padre nativo hawaiiano, per Momoa quella di Chief of War sarà inevitabilmente una storia molto personale, ed è forse per questa ragione che si cimenterà per la prima volta nel ruolo di sceneggiatore. Insieme a lui, anche Thomas Pa'a Sibbett sarà autore e produttore, con Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg Chon e Doug Jung (quest'ultimo in qualità di showrunner).

Tornando all'annuncio odierno, poche ore fa Variety ha rivelato in esclusiva che Justin Chon sarà regista e produttore esecutivo dei primi due episodi della serie, tornando a dirigere una produzione Apple TV+ dopo il capolavoro di Pachinko. Di recente, Chon è stato impegnato sul set del film drammatico Blue Bayou, da lui scritto, diretto e interpretato.

Chief of War sarà la seconda serie con Jason Momoa protagonista: l'attore ha preso parte anche all'ambiziosa serie post-apocalittica See, ambientata in un futuro in cui un virus letale ha decimato gran parte della razza umana e ha reso ciechi tutti coloro che sono sopravvissuti.