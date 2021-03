Child of Kamiari Month: Primo trailer con la colonna sonora di miwa

A seguito della pandemia di Coronavirus, Cretica Universal aveva deciso di rinviare al 2021 Child of Kamiari Month. Vediamo quindi un nuovo trailer dedicato al lungometraggio, in cui è possibile ascoltare parte della colonna sonora.

In calce alla notizia trovate il video condiviso su YouTube, dalla durata di 60 secondi e che ci mostra alcune scene che vedremo nel corso del film intitolato Child of Kamiari Month. Inoltre, ad accompagnare le gesta dei protagonisti, troviamo il brano intitolato "Kanna" e cantato dall'artista giapponese miwa. Lo studio di animazione ha anche condiviso i nomi di tre doppiatori che si sono uniti al cast del lungometraggio, insieme all'identità del loro personaggio:

Riko Nagase nel ruolo di Miki, una compagna di classe di Kanna

Chafurin sarà Kotoshironushi, la divinità di Izumo

Wataru Takagi presterà la sua voce per il personaggio di Ryujin

Il film ci racconterà le vicende di Kanna, giovane ragazza che perderà la sua passione per la corsa dopo la morte della madre. La sua vita cambierà completamente dopo la comparsa di Shiro e Yato, che la trasporteranno ad Izumo, una terra in cui si trovano numerose divinità. Per ora non conosciamo ancora la data di uscita di Child of Kamiari Month, film prodotto dall'autore di Detective Conan.