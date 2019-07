China Anne McClain omaggia Cameron Boyce tramite Instagram

La morte di Cameron Boyce, star di Disney Channel ed interprete dei Carlos nella serie Descendants, ha inevitabilmente sconvolto l'intero mondo dello spettacolo oltre, ovviamente, ai fan. Gli omaggi dei colleghi del giovanissimo attore non hanno quindi tardato ad arrivare.

L'ultimo in ordine cronologico è quello di China Anne McClain, attrice della serie DC Black Lightning. McClain, che a Boyce era legata da una profonda amicizia, ha postato tramite il proprio profilo Instagram un video nel quale parla della scomparsa del collega e di quanto il triste avvenimento l'abbia profondamente colpita.

"Leggere quei titoli è stata una cosa difficilissima. Ancora non riesco a credere che tutto ciò stia accadendo davvero, a questo punto la mia mente si è spenta e mi sento apatica e vuota" si sfoga McClain, per poi rivolgere un pensiero anche alla famiglia di Cameron: "Voi ragazzi avete perso qualcosa che il resto di noi non ha perso. Avete perso un figlio, un fratello, e io ho perso il mio miglior amico... Il mio amico più caro, il mio più vecchio amico. Non avrò mai più un amico come Cameron".

Cameron Boyce è morto pochi giorni fa a causa, molto probabilmente, di un attacco di epilessia dovuto a una malattia della quale soffriva da tempo. La famiglia, per ora, ha parlato soltanto tramite un portavoce prima di chiudersi nel proprio lutto.