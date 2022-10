Ecco a voi i Chippendales: Kumail Nanjiani nel trailer della scandalosa serie Disney+

In attesa di scoprire se tornerà nell'universo Marvel con il chiacchierato sequel di Eternals, l'attore Kumail Nanjiani è pronto al debutto della sua nuova serie tv Ecco a voi Chippendales, in arrivo in esclusiva su Disney Plus.

In arrivo da mercoledì 11 gennaio in esclusiva sulla piattaforma streaming, Ecco a voi i Chippendales è una serie true crime che racconta la scandalosa storia di Somen "Steve" Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo – senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.

Il cast di Ecco a voi i Chippendales comprende Kumail Nanjiani (The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no), Murray Bartlett (The White Lotus), Juliette Lewis (Yellowjackets) e Annaleigh Ashford (American Crime Story), con guest star ricorrenti del calibro di Quentin Plair (The Good Lord Bird - La storia di John Brown), Robin de Jesús (tick, tick... BOOM!), Andrew Rannells (Girls5eva) e Spencer Boldman (Cruise), oltre a Nicola Peltz Beckham (Holidate) e Dan Stevens (Gaslit) sempre nel ruolo di guest star. Robert Siegel e Nanjiani sono gli executive producer insieme a Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver e Rajiv Joseph, che sarà sceneggiatore della serie al fianco di Mehar Sethi. Siegel e Konner sono co-showrunner e Shakman sarà il regista.

Matt Shakman, lo ricordiamo, qualche settimana fa è stato scelto per dirigere Fantastici 4, attesissimo cinecomix dei Marvel Studios.