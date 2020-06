Chiude Pomeriggio 5: Barbara D'Urso sarà sostituita, ecco cosa andrà in onda

E' andata in onda venerdì 29 Maggio l'ultima puntata di Pomeriggio 5, che ha concluso la stagione 2019/20, costellata dall'emergenza sanitaria del Coronavirus che Barbara D'Urso ha raccontato quotidianamente su Canale 5. La scorsa settimana ha però segnato la fine anche di altri programmi, tra cui Vieni da Me e Mattino 5.

Caterina Balivo ha infatti annunciato la fine di Vieni Da Me per dedicarsi alla famiglia, ed a differenza del programma d'approfondimento di Barbara D'Urso non tornerà in onda a Settembre. Al posto di Pomeriggio 5 nelle prossime settimane la rete ammiraglia di Mediaset proporrà ogni giorno alle 16:55 vari film di genere sentimentale, tra cui "Esprimi Un Desiderio", "Inga Lindstrom - Screzi D'Amore", "Animagemella.com", "Rosamunde Pilcher: La Promessa" ed "Hello it's me".

Per quanto riguarda Mattino 5, invece, la messa in onda continuerà ma senza Federica Panicucci, ma solo con Francesco Vecchi.

Nessun cambio di programma per Live - Non è la D'Urso, che andrà in onda ogni domenica sera fino al 21 Giugno 2020. La chiusura di Live e Pomeriggio 5 era stata preannunciata dalla stessa Barbara D'Urso qualche settimana fa in una diretta Instagram in cui aveva parlato della situazione dei suoi programmi ed aveva svelato che la fine era ormai vicina.

Ovviamente è improbabile ipotizzare un mancato ritorno a Settembre, anche alla luce degli ascolti registrati.