Chloe Bennet, la star di Agents of SHIELD mostra un lato B da urlo: le foto da Instagram

Agents of SHIELD è approdata su Disney+ ma nelle ultime ore non è la serie creata da Joss Whedon a far parlare di se, quanto più, una delle sue protagoniste che sui social ha messo in bella mostra, senza alcuna reticenza, il suo giunonico lato B.

Stiamo parlando naturalmente di Chloe Bennet, l'amatissima interprete di Daisy Johnson che su Instagram ha postato alcuni scatti a dir poco sensuali, che la ritraggono con una tuta blu la quale, lascia letteralmente scoperto il suo fondoschiena. L'attrice scherzando ha detto di aver ordinato su internet dei pantaloni che però, sfortunatamente non sembrano andarle troppo bene.

Insomma, mentre molti si domandano del futuro di Daisy Johnson dopo Agents of SHIELD, l'attrice sembra assai impegnata in altre attività che potremmo definire "poco convenzionali" visto che solitamente è poco avvezza a mostrare le sue grazie sui social.

Chloe Bennet avrebbe dovuto far parte de Le Superchicche ma, per via di conflitti di programmazione ha dovuto abbandonare il live action in cui avrebbe dovuto interpretare Lolly e mentre la serie sembra avere una genesi piuttosto travagliata, l'attrice scherza su Instagram con i suoi i fan in attesa dei prossimi impegni lavorativi.

Presto la rivedremo nel Marvel Cinematic Universe? Per scoprirlo, non ci resta che attendere!