Chloe Cherry, star di Euphoria, accusata di furto: ecco cos'è successo

Chloe Cherry, ex-attrice pornografica che ha interpretato il personaggio di Faye nella seconda stagione di Euphoria, è stata accusata di aver compiuto un piccolo furto. Il reato non sarebbe di grave entità e sarebbe avvenuto lo scorso dicembre. A riportare per primo la notizia è stato Lancaster Online, giornale locale di dove è avvenuto il reato.

L'attrice, il cui vero nome è Elise Jones, è stata accusata di aver rubato una camicetta a dicembre in un negozio della sua città natale, Lancaster, Pennsylvania. La camicetta in questione aveva un valore di 28 dollari, quindi non si tratta necessariamente di una situazione alla Winona Ryder. In ogni caso, secondo i documenti del tribunale ottenuti da People, Cherry è stata accusata dell'incidente il 23 gennaio.

Secondo quanto riportato da Lancaster Online, un dipendente ha allertato la polizia dopo che Cherry avrebbe pagato altri articoli, ma non la camicetta. Nella denuncia penale si afferma che Cherry ha ammesso di aver preso la camicetta e l'ha restituita a un agente. I rappresentanti di Cherry non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Vulture, per poi dichiarare successivamente a TMZ che "c'è stata confusione su una camicetta che non è stata correttamente addebitata sulla carta di credito della mia cliente. In nessun modo ha 'ammesso' di aver preso la camicetta, dato che non era questo il caso".

Secondo la HBO, Euphoria è il secondo show più visto del canale dal 2004, dopo Game of Thrones. Il primo episodio della seconda stagione di Euphoria ha raggiunto i 19 milioni di spettatori negli Stati Uniti e una media di 16,3 milioni di spettatori si sono sintonizzati per guardare gli episodi della seconda stagione.

A inizio 2022 è stato confermato che Euphoria tornerà con la Stagione 3.

In una dichiarazione ufficiale, Francesca Orsi, vicepresidente della programmazione HBO, ha detto: "Sam, Zendaya e tutto il cast e la troupe di Euphoria hanno portato la seconda stagione a livelli straordinari, sfidando le convenzioni narrative e la forma, pur mantenendo il suo cuore. Non potremmo essere più onorati di lavorare con questa squadra dotata di un talento pazzesco, né più entusiasti di continuare il nostro viaggio con loro nella terza stagione".

Le riprese di Euphoria 3 dovrebbero cominciare a breve.