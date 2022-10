Chloë Grace Moretz, la star di The Peripheral: 'Vorrei vivere dentro Cyberpunk 2077'

Mentre è impegnata nella campagna promozionale della sua nuova serie, Inverso - The Peripheral, che farà il suo debutto su Prime Video il prossimo 21 ottobre, l'attrice Chloë Grace Moretz ha svelato quali mondi appartenenti al ramo dei videogiochi le piacerebbe abitare e magari vivere in prima persona. Tra questi c'è anche Cyberpunk 2077.

In un recente post pubblicato su Twitter, Chloë Grace Moretz ha manifestato tutto il suo amore per i videogiochi, sottolineando di essere appassionata di titoli come Call of Duty. Questo ha attirato molta attenzione, in quanto ha iniziato a condividere di più sulle sue abitudini di gioco e si è messa in contatto con creatori di contenuti e sviluppatori per parlare del settore.

Parlando con ComicBook.com per promuovere la sua nuova serie Amazon Prime Video, le è stato chiesto quali sono i mondi videoludici in cui le piacerebbe vivere e ha citato in particolare Final Fantasy e l'universo Cyberpunk di CD Projekt Red.

"Oh, è divertente, Final Fantasy, sarebbe pazzesco. Gioco molto a Final Fantasy XIV, quindi mi piacerebbe molto essere il mio personaggio, sicuramente. Sono una delle conigliette. Sono una delle conigliette e vivo a Ul'dah. Quindi questo non significa nulla per molte persone, ma per chi gioca al gioco, sì, vorrei vivere in Final Fantasy.... il mondo di Cyberpunk sarebbe anche bello da vivere".

CD Projekt Red ha recentemente confermato di essere già al lavoro su un sequel di Cyberpunk 2077. Al momento, sembra che il gioco sia ancora lontano anni luce dall'uscita, dato che non ha nemmeno un nome ufficiale. Dato che CD Projekt Red è riuscita a ottenere un personaggio come Keanu Reeves nel primo gioco, non sembra escluso che possa ottenere in futuro altri attori come la stessa Chloë Grace Moretz.

Inverso - The Peripheral è la nuova serie tv di fantascienza creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, basata sul romanzo bestseller di William Gibson. Il debutto su Prime Video è atteso per il 21 ottobre prossimo. Nel frattempo, potete recuperare il trailer di The Peripheral.