Chloe Bennet invita a non chiamare il COVID-19 'virus cinese'

Le notizie sul Coronavirus, purtroppo, continuano a monopolizzare l'attenzione dei media, anche nel settore dell'intrattenimento. Si moltiplicano gli aggiornamenti su serie tv e film posticipati e su illustri membri del jet-set contagiati dal COVID-19. Ma le parole sono importanti, e Chloe Bennet di Agents od SHIELD invita a usarle con attenzione.

L'attrice ha infatti condiviso un lungo post su Instagram, spiegando che non dovremmo riferirci all'epidemia in atto nel mondo chiamandola "virus cinese".

"La comunità asiatica americana ha bisogno di alleati in questo momento. Per favore, non parlate come il razzista Cheeto in capo" chiede Chloe Bennet, riferendosi polemicamente al presidente Trump. L'attrice specifica che il suo intento non è certo quello di "minimizzare la crisi macro-economica che stiamo affrontando", ma ritiene che "puntare il dito non risolverà alcun problema di salute".

Occorre però chiarire che parlare di "virus cinese" è inaccettabile. "Non ignoro il fatto che questo focolaio, da quello che sappiamo, abbia avuto origine in Cina, ma ragazzi, ormai siamo andati molto oltre", ha scritto. "Questo NON è il momento per le divisioni, questo è il momento per l'unità".

Ha anche suggerito un elenco di "soprannomi non caricati a livello razziale" con cui chiamare il COVID-19, tra cui ad esempio "The Rona", "The Viddy" e "Vid Vid".

Chloe Bennet sarà presto nella settima stagione di Agents of SHIELD, per la quale molti fan e la stessa attrice, che interpreta l'agente Daisy Johnson / Quake, hanno chiesto un anticipo del lancio per fronteggiare al meglio queste settimane di quarantena e auto-isolamento. Nell'attesa, puoi dare un'occhiata alle nuove foto dal set di Agents of SHIELD.