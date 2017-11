Chris Carter di X-Files risponde alle critiche sulla decima stagione

Quando, due anni fa,pubblicò il primo promo di, gli utenti erano letteralmente su di giri per il ritorno di una delle serie tv più amate della storia moderna della televisione. Tuttavia, il riscontro non è stato certo quello sperato, probabilmente anche da parte dei fan più accaniti.

Secondo Chris Carter, ovvero il creatore della serie, nel corso della decima stagione sono stati fatti dei nodi creativi in vista dei nuovi episodi, che saranno disponibili nei primi mesi del 2018.

Sulle puntate precedenti, Carter ha ammesso che probabilmente gli showrunner avrebbero dovuto aggiungere qualche nuovo elemento, soprattutto se si conta che la serie tv era stata fuori dal giro per dodici anni, e che è stata utilizzata per rompere il ghiaccio: "è stato come un gruppo di vecchi amici che sono tornati insieme. Abbiamo dovuto toglierci di dosso la rigidità che avremo".

Sull'undicesima stagione, però, Carter si è detto fiducioso, soprattutto per il lavoro di Darin Morgan, che è etichettata dallo stesso come "originale, intelligente e divertente".

A livello di trama, l'autore di X-Files ha affermato che "ha un grande collegamento con i precedenti episodi di X-Files".