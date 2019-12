Chris Chibnall sibillino sul tema dell'imminente dodicesima stagione di Doctor Who

Ogni nuova stagione di Doctor Who, da più di cinquant'anni a questa parte, è sempre un un'ottima scusa per vivere più avventure nello spazio e nel tempo, magari anche insieme ai bambini, lasciandogliele vivere come vere e proprie favole della buona notte prima di rimboccargli le coperte del letto.

Nasce con scopi di questo genere, Doctor Who, ma è anche un'ottima occasione per gli sceneggiatori di esplorare tutto ciò che desiderano esplorare: potrebbe essere la decostruzione stessa del personaggio del Dottore, una storia d'amore a puntata singola o un intero arco narrativo alla "Bad Wolf". Alla guida della serie c'è attualmente Chris Chibnall e ha recentemente ammesso di aver trovato un tema che ha detto di amare molto e ha deciso di lavorare all'interno dello show lungo tutta la stagione, ma in merito è molto sibillino.



Dica a Radio Times : "Non voglio rivelare nulla di davvero concreto in merito al tema della nuova stagione finché questa non sarà finita. Voglio che sia il pubblico a individuarlo e capirlo: fa parte dell'esperienza visiva, comprendere l'evoluzione della narrazione. Penso fosse abbastanza evidente che il tema principale dell'undicesima stagione fosse la famiglia, diverse visioni dello stesso argomento. C'è un tema principale diverso, quest'anno, ma al momento non dirò nulla. Le persone lo capiranno da sole. Alla fine sarà abbastanza chiaro".



Doctor Who 12 tornerà sulla BBC One a partire dal 1° gennaio 2020. Vi lasciamo al trailer ufficiale della dodicesima stagione di Doctor Who.