Chris Chibnall: ecco quali personaggi del passato vorrebbe riportare in Doctor Who

Dato che lo showrunner Chris Chibnall tornerà in Doctor Who anche per la prossima stagione, sicuramente starà già pensando a nuove idee da adattare. In un'intervista ha però rivelato che gli sarebbe piaciuto molto rifarsi a due personaggi del passato e affiancarli al tredicesimo Dottore.

"Mi sarebbe piaciuto un sacco riproporre Sarah Jane. Alcune persone che stanno lavorando alla serie in questo momento, hanno lavorato con Lis Sladen, e tutti la ricordano ancora con affetto e parlano molto di lei. Mi piacerebbe vederla con il Tredicesimo Dottore", ha rivelato a BBC America.

Il personaggio a cui fa riferimento era una giornalista investigativa che ha affiancato il Dottore dal 1973 al 1978. È apparsa poi in diversi episodi speciali, ed ha ricevuto uno spin-off intitolato Le avventure di Sarah Jane, andato in onda fino al 2011, anno in cui l'attrice che la interpretava, Elisabeth Sladen, è scomparsa a causa di una malattia.

Lo sceneggiatore ha poi fatto riferimento ad un altro personaggio classico, ovvero Henry Sullivan , interpretato da Ian Marter sempre negli anni '70: "Mi sarebbe piaciuto riportare indietro anche Harry Sullivan. Avrei adorato vedere Sarà e Harry ai nostri giorni e confrontarmi con loro. Sono stati attori molto importanti. Sono indelebili nella mia vita e nei miei ricordi, così come molti altri. È molto triste che non siano più tra noi"

Ha concluso ricordando anche altri attori scomparsi, come Sophie Aldred (Ace), Janet Fielding (Tegan), Karen Gillan (Amy) e Arthur Darvill (Rory). In una serie così longeva purtroppo capita di dover salutare attori che hanno fatto la storia della televisione.

Intanto le foto del finale di Doctor Who 12 potrebbero aver anticipato l'uscita di scena di un personaggio.