Chris Evans come Baby Yoda: il confronto diventa virale sui social

Siamo tutti d'accordo sul fatto che almeno due esseri in questo mondo siano universalmente amati: Chris Evans e Baby Yoda. La star di Captain America conquista i suoi follower a suon di foto in compagnia del suo amatissimo cane mentre, il tenero Bambino, tra una scorpacciata e l'altra, ha rapito i cuori di tutti i fan di The Mandalorian.

Qualcuno di recente, si è preso la briga di mettere questi due personaggi a confronto è il risultato è davvero esilarante. Come potete vedere nelle immagini riportate qui di seguito, un utente di Twitter ha ricercato delle foto in cui Chris Evans ripetesse dalle azioni compiute da Baby Yoda. Nella prima il tenero Bambino è intento a bere da una tazza, proprio come fa il nostro amatissimo Cap mentre nella seconda, l'omino verde si mostra sbalordito proprio come il celebre attore. Ma non è di certo finita qui, il thread Chris Evans as Baby Yoda sta letteralmente impazzendo sui social e le immagini di confronto tra i due si stanno moltiplicando ad una velocità impressionante.

I due erano già stati paragonati nei mesi scorsi, infatti Baby Yoda era stato immortalato con lo stesso maglione di Chris Evans. All'epoca l'attore aveva commentato la cosa dicendo che sicuramente entrambi sarebbero stati i protagonisti di moltissimi meme: "E sì, ha indosso il maglione, che è qualcosa di davvero memabile. Memabile? È una parola? Difficile da dire. Non è una parola semplice... Ok, abbiamo finito".

Insomma, ora che Chris Evans ha detto addio al suo ruolo di Captain America, chissà che non ci sia un posto per lui nell'immenso franchise di Star Wars. Staremo a vedere.