Chris Evans condivide un'immagine della vita in quarantena insieme al suo cane

Chris Evans ha condiviso su Twitter un'immagine della sua vita in quarantena in compagnia di Dodger, il suo amato cane. Evans nei giorni scorsi ha sostenuto l'Italia tramite i social e ha apprezzato l'iniziativa che ha visto diverse persone impegnate a cantare sui balconi delle proprie abitazioni per trovare un po' di serenità.

Il Coronavirus ha colpito buona parte del mondo, stravolgendo le abitudini di milioni di persone, costrette a rimanere in casa per cercare di arginare la diffusione del virus. Tra le persone che stanno rispettando la quarantena anche Chris Evans.

La star dell'MCU, interprete di Steve Rogers/Captain America nei film dedicati al franchise, sta affrontando questo periodo casalingo in compagnia del suo cane, Dodger, con il quale è ritratto in una foto condivisa su Twitter.



Evans è una delle star di Hollywood che maggiormente si è esposta per sensibilizzare le persone a rispettare le regole e rimanere in casa in questo periodo complicato che sta attraverso tutto il mondo e in particolare zone come l'Italia e l'Europa, alle quali Evans si è dimostrato molto vicino in questi giorni.

In questi giorni Chris Evans è comparso nel teaser di Defending Jacob, insieme a Michelle Dockery e Jaeden Martell. L'attore è sempre molto impegnato nell'alimentare il suo rapporto con i fan, ai quali dispensa diversi consigli.

A novembre Chris Evans ha messo in guardia gli utenti dalle truffe online, dimostrando il suo impegno nei confronti della relazione instaurata con gli appassionati che lo seguono sui social.