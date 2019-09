Anche Chris Evans è contrario a un remake de La Storia Fantastica

Dopo le insistenti voci su un possibile remake del classico anni '80, La Storia Fantastica, arrivano anche le prime reazioni al rumor da parte delle celebrità, e tra queste vi è anche quella di Chris Evans.

Captain America ha detto "No" al remake de La Storia Fantastica (The Princess Bride).

Non sarà la Civil War a cui ci ha abituato la Marvel, ma ci sono degli schieramenti anche nella diatriba virtuale nata dopo la pubblicazione di un articolo di Variety in cui il produttore e CEO di Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciguerra, avrebbe rivelato che alcuni vorrebbero realizzare una nuova versione del celebre lungometraggio diretto da Rob Reiner e adattato per il grande schermo dallo stesso autore del libro da cui è tratto, William Goldman.

E come potete vedere anche in calce alla notizia, Evans ha scelto da che parte stare, citando il precedente tweet di disappunto scritto da Cary Elwes (Westley nel film originale) e aggiungendo un semplice commento: "Wow, tweet perfetto".

La posizione di Evans rispecchia anche quella della co-star di Knives Out, Jamie Lee Curtis, moglie di Christopher Guest (il Conte Rugen della pellicola), che ha a sua volta scelto i social media per rendere noto il suo parere al riguardo.

La Storia Fantastica ha da poco celebrato il suo trentesimo anniversario (1987-2017), e stando ai ritmi e alle tendenze della Hollywood di oggi, non ha stupito più di tanto scoprire che potrebbe essere nei piani un remake del film. Ma questo non vuol dire che il pubblico (e alcuni protagonisti dello showbiz, a quanto pare) accolga per forza la notizia a braccia aperte...

