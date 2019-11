Chris Evans in Falcon and the Winter Soldier? Per l'attore non avrebbe senso

La serie TV con protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes è uno dei prodotti più attesi del servizio streaming Disney+. I fan hanno già potuto vedere Anthony Mackie sul set di Falcon and the Winter Soldier, ma un intervista di Chris Evans ha fatto discutere molto tutti gli appassionati dei fumetti Marvel.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame l'interprete di Captain America ha dato il suo addio definitivo all'universo dei fumetti, lasciando il mondo nelle mani dei suoi due colleghi. Intervistato da Entertainment Tonight l'attore originario di Boston ha commentato così un suo eventuale ritorno in una delle puntate della serie: "No non tornerò probabilmente. È stato veramente difficile dire addio ai film. La mia avventura con la Marvel poteva andare male per mille motivi ma non è successo, abbiamo fatto centro al primo colpo, per quello sarebbe difficile ripetere l'esperienza, a meno che non ci fosse qualche rivelazione o qualche colpo di scena. Per adesso accontentiamoci di come è andata".

Sembra quindi che i fan di Steve Rogers dovranno accontentarsi della sua apparizione nei film usciti finora, anche se siamo sicuri che Anthony Mackie e Sebastian Stan riusciranno a non far rimpiangere la mancanza di Chris Evans.

In attesa di scoprire la data di uscita della serie, vi lasciamo con i concept art di Falcon and the Winter Soldier.