Chris Evans immortalato sul set della serie televisiva Apple TV+ 'Defending Jacob'

Mentre il mondo dell’intrattenimento, e non solo, è ancora scosso dopo il recente annuncio del nuovo competitor nell’industria dello streaming in rete, spuntano le prime immagini di uno dei prodotti che verranno lanciati prossimamente sul servizio. Stiamo parlando di Defending Jacob, show che vedrà protagonista il celebre attore Chris Evans.

L’attore trentasettenne, famoso per aver interpretato nell’Universo Cinematografico Marvel Captain America, è stato fotografato a Boston durante le riprese di Defending Jacob. Gli scatti in questione sembrano aver catturato una scena dai toni drammatici.

Le immagini, caricate sul web dal portale Just Jared, sono visibili come al solito in calce alla notizia.

Defending Jacob si ispirerà all’omonimo romanzo scritto da William Landay. L’arco narrativo seguirà le vicissitudini di Andy Barber, personaggio impersonato da Evans, il quale in veste di assistente procuratore distrettuale avrà il compito di investigare sull’omicidio di un quattordicenne. Nel corso delle indagini, tuttavia, Andy scoprirà che tra i sospettati c’è una persona a lui cara, suo figlio.

Al fianco di Chris Evans troveremo anche l’attrice Michelle Dockery, star di Downton Abbey, e Jaeden Martell (It). Creata a scritta da Mark Bomback, gli episodi della serie limitata verranno diretti da Morten Tyldum.