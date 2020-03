Chris Evans, Michelle Dockery e Jaeden Martell nel teaser di Defending Jacob

È stato diffuso oggi il primo teaser di Defending Jacob, la nuova miniserie targata Apple con Chris Evans, Jaeden Martell e Michelle Dockery, in arrivo ad aprile sul servizio streaming della compagnia di Cupertino. Mercoledì anche il full trailer.

Prodotta da Paramount Television Studios e Anonymous Content, l'adattamento dei romanzo giallo di William Landay era inizialmente partito sotto forma cinematografica, per poi assumere le sembianze di una miniserie in 8 episodi.



Chris Evans (Captain America: The First Avenger, Knives Out) e Michelle Dockery (Downton AbbeyThe Gentlemen) interpretano i genitori di Jaeden Martell (Knives Out, IT), ovvero Jacob, un ragazzo di 14 anni accusato di aver ucciso un compagno di classe.



Evans è anche uno dei produttori esecutivi assieme al creatore, produttore e showrunner Mark Bromback, a Rosalie Swedlin, Adam Shulman e Morten Tyldum, il regista della serie.



Il teaser (che trovate anche nel post in calce alla notizia) ci dà solo un assaggio del tono e del soggetto dello show, in attesa di questo mercoledì, quando ci verrà mostrato il primo full trailer.



"Era uno di quei progetti che non riesci a toglierti dalla testa" aveva dichiarato in precedenza Chris Evans su Defending Jacob "Gli incontri che ho avuto in merito con Morten e Mark sono stati davvero incredibili, ho pensato 'Devo farlo!'".



In America, Defending Jacob debutterà su Apple TV+ il 24 aprile, quando andranno in onda i primi tre episodi, per poi proseguire con un episodio a settimana.