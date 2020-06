Chris Evans vi è piaciuto in Defending Jacob? Ecco altre 4 serie in cui è apparso

Difficilmente ci è capitato di vedere Chris Evans su uno schermo più piccolo di quello della sala cinematografica: l'ex-Captain America del Marvel Cinematic Universe ha dedicato al cinema la gran parte della sua carriera, ma in Defending Jacob si è recentemente concesso un ruolo da protagonista anche in una serie TV.

Il ruolo di Andy Barber, assistente procuratore distrettuale del Massachusetts che si trova improvvisamente a dover difendere il figlio quattordicenne accusato di omicidio, è infatti la prima parte importante di Evans sul piccolo schermo, ma non la sua prima apparizione su quest'ultimo.

Prima di Defending Jacob abbiamo infatti potuto ammirare il nostro mai dimenticato Steve Rogers negli otto episodi della prima e unica stagione di Opposite Sex, datata 2000 e, nello stesso anno, anche in un episodio de Il Fuggitivo.

Nel 2001 abbiamo invece visto Evans fare la sua comparsa in un episodio di Boston Public, mentre nel 2003 lo troviamo in una puntata di Skin (da non confondere con la ben più fortunata Skins, con cui il nostro non ha mai avuto nulla a che fare). Insomma, nel caso in cui vogliate approfondire le vostre conoscenze sulla carriera televisiva di Chris Evans, non vi resta che mettervi alla ricerca degli episodi di cui sopra!

Lo stesso Evans e gli sceneggiatori si sono intanto espressi sul finale di Defending Jacob; qui, invece, trovate la nostra recensione di Defending Jacob.