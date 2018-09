Chris Evans sarà il protagonista di Defending Jacob, nuova serie prodotta da Apple

Dopo un lungo periodo lontano dalla televisione Chris Evans torna da produttore esecutivo e attore protagonista con uno show in TV. La serie si chiama Defending Jacob ed è prodotta da Apple.

Si basa sul romanzo best-seller con lo stesso nome di William Landay. La serie segue le vicende di Andy Barber, assistente procuratore distrettuale incaricato di indagare sull'omicidio di un ragazzo quattordicenne. Durante le indagini, però, scopre che suo figlio è uno dei sospettati.

La miniserie consta di otto episodi e vede come sceneggiatore, produttore esecutivo e direttore artistico Mark Bomback, già noto per il suo lavoro sulla trilogia del Pianeta Delle Scimmie e Morten Tyldum, nominato agli oscar per The Imitation Game, come regista delle puntate.

Chris Evans torna in televisione dopo ben 18 anni di assenza. La sua ultima parte nel piccolo schermo l'ha avuta nel cast di Opposite Sex, nel 2000. L'attore americano ha poi deciso di concentrarsi sul cinema ed è divenuto celebre per aver impersonato Capitan America in diversi film dell'Universo Cinematografico Marvel, tra cui gli episodi della saga degli Avengers.