Chris Evans, altro che Selena Gomez! L'attore ha occhi solo per il suo Dodger

Mentre continuano ad imperversarevoci sulla presunta relazione tra Chris Evans e Selena Gomez, l'ex interprete di Captain America dimostra di avere un unico amore. Si tratta del suo tenero cagnolino Dodger, protagonista indiscusso del suo profilo Instagram.

Nelle ultime ore l'attore ha pubblicato una serie di nuove foto dedicate al suo cagnolino scattate da Michelle Dockery, la sua co-star in Defending Jacob, la miniserie Apple TV+ rilasciata nel corso del 2022. Non è chiaro se i due attori si siano ritrovati o se questi scatti siano stati realizzati dall'attrice durante le riprese dello show, ma una cosa è assolutamente certa: Dodger è come sempre adorabile!

Da sempre l'attore che per anni ha vestito i panni di Steve Rogers nel MCU ha prestato il suo volto in difesa dei diritti degli animali, e nel corso degli anni Evans ha sempre voluto raccontare la storia del suo amato cagnolino per far comprendere ai suoi fan come un animale domestico possa cambiare la vita in meglio.

Durante il National Rescue Dog Day, la giornata in USA dedicata a chi ha intenzione di adottare un cane, sul suo account Instagram Evans ha voluto condividere un commovente video del suo primo incontro con Dodger e del loro colpo di fulmine avvenuto in canile nel 2017.

"Stavo girando un film a Savannah e la scena si svolgeva in un rifugio. Non avevo davvero intenzione di salvare un cane quel giorno, ma nel momento in cui l'ho visto ho capito che invece lo avrei fatto".

Insomma, una storia d'amore ben più importante di quella tanto vociferata con Selena Gomez.