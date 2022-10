Chris Hemsworth maratoneta nel nuovo poster ufficiale della serie tv Limitless

Limitless è la nuova serie Disney Plus con Chris Hemsworth prodotta da National Geographic e in uscita sulla piattaforma dal 16 novembre prossimo, e pochi minuti fa è tornata a mostrarsi al grande pubblico con un nuovo poster ufficiale.

La locandina, disponibile in calce all'articolo, è stata pubblicata direttamente da Chris Hemsworth sui suoi canali social di Facebook e Instagram: l'immagine mostra la star del Marvel Cinematic Universe, interprete di Thor il Dio del Tuono nella saga dei Marvel Studios, mentre sfreccia verso l'obiettivo. "Sto correndo la maratona della vita fin dal 1983" è lo slogan lasciato da Hemsworth nella didascalia di accompagnamento al post.

Nella nuova docuserie in sei parti Limitless, la star di Thor: Love & Thunder guiderà gli spettatori in un adrenalinico viaggio personale nel quale indagherà personalmente come contrastare l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano. Basandosi sulle più recenti ricerche scientifiche, Limitless manda in frantumi le convinzioni tradizionali su come vivere la vita al massimo del proprio potenziale. Tra le sfide che Chris Hemsworth dovrà superare, una per ogni episodio, nuotare per più di 200 metri in un fiordo artico a 2 gradi, arrampicarsi su una corda di 30 metri sospesa su un canyon e camminare lungo una gru in cima a un grattacielo alto 80 piani. Insomma, quello che Tom Cruise fa prima di ogni colazione ma che per una persona qualunque rappresenta una vera sfida mortale.

Ricordiamo che recentemente Chris Hemsworth ha firmato in esclusiva con National Geographic, quindi aspettatevi molti più contenuti simili in arrivo prossimamente.