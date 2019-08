Chris Messina nel cast della terza stagione di The Sinner

Dopo aver recitato nella serie HBO, Sharp Objects, Chris Messina si trova ora coinvolto in un caso di diverso tipo. L'attore si è appena unito al cast della terza stagione di The Singer, affiancando Matt Bomer e Bill Pullman, nelle vesti di un personaggio co-protagonista. Bomer raccoglie l'eredità lasciata da Jessica Biel e Carrie Coon.

La star di White Collar sarà il personaggio principale in quella che la rete sostiene possa raccontare il 'caso più pericoloso e inquietante' nella carriera del detective Harry Ambrose (Pullman).

Bomer interpreta Jamie, un padre che si risveglia dopo un incidente e cerca aiuto proprio in Ambrose per cercare di comprendere cosa sia successo.

Chris Messina interpreterà Nick Haas, uno degli amici di Jamie dai tempi del college; 'una visita a sorpresa anni dopo modifica inaspettatamente il corso della loro amicizia e della loro vita' secondo la descrizione che viene fatta del personaggio.



Il mistero della terza stagione di The Sinner inizia quando Ambrose indaga su quello che inizialmente si pensa possa essere un semplice incidente stradale alla periferia di Dorchester ma che in realtà si rivela essere qualcosa di molto più complesso.

Messina ha recitato in progetti come The Mindy Project, Cake, The Newsroom, Damages e in Sharp Objects al fianco di Amy Adams, con la quale aveva già recitato in Julie & Julia.

Derek Simonds sarà ancora lo showrunner mentre Jessica Biel parteciperà nuovamente come produttrice esecutiva.

Matt Bomer nel cast, dopo che la serie era già stata rinnovata per una seconda stagione. Ora sta per arrivare anche la terza.