Chris North, la reazione del cast di Sex and The City dopo le accuse di molestie

Il cast principale di Sex and The City ha reagito pubblicamente alle recenti accuse di violenza sessuale perpetrate al collega Chris Noth, interprete di Mr. Big nello show e nel recente revival, And Just Like That... Kristin Davis ha condiviso sui social una dichiarazione, firmata anche da Parker e Nixon, sulla questione.

"Siamo profondamente rattristate di sentire le accuse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Sappiamo che dev'essere una cosa molto difficile da fare e le elogiamo per questo".



Dal giorno in cui è stato accusato, Chris Noth è stato abbandonato dalla sua agenzia, A3 Artists Agency, e licenziato dalla produzione di The Equalizer, la serie in onda su CBS.

"Chris Noth non girerà più episodi di The Equalizer, con effetto immediato" hanno dichiarato in una nota congiunta Universal TV e CBS.

Nei giorni scorsi due donne si sono fatte avanti a The Hollywood Reporter in merito a presunte aggressioni sessuali di Chris Noth, che ha negato fermamente le accuse:"Le accuse contro di me fatte da persone che ho incontrato anni fa, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o di 30 giorni fa - no, significa sempre no - questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali; è difficile non mettere in discussione il tempismo dell'uscita di queste storie. Non so per certo perché stanno emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito queste donne".



Kristin Davis ha sbottato di recente per le critiche ricevute da molti hater in relazione al loro aspetto in And Just Like That...