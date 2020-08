Chris Pine, quella volta in cui l'interprete di Jack Ryan ebbe un pugno da Idris Elba

Questa sera torna in tv Jack Ryan - L'iniziazion, film del 2014 diretto ed interpretato da Kenneth Branagh, con protagonista Chris Pine nel ruolo di Jack Ryan, celebre personaggio dei romanzi dello scrittore Tom Clancy.

L'attore da sempre cerca di dare il massimo nelle proprie performance, tentando di ottenere un altissimo livello di veridicità ma, qualche volta le cose possono andare un po' storte. Sul set di Star Trek Beyond infatti, gli attori Idris Elba e Chris Pine hanno deciso di rendere le loro scene di combattimento il più realistiche possibile, e ciò ha causato qualche piccolo problemino all'interprete di Jack Ryan.

Elba preso dalla foga del momento, avrebbe sferrato un pugno veramente forte al collega causandogli un occhio nero come riportato in una delle sue simpatiche interviste: "Chris Pine e io siamo diventati un po'troppo ruvidi nel combattimento e così ho finito per fargli con un occhio nero che è anche finito nel film".

Pine pare che però non abbia particolarmente sofferto per il colpo preso e anzi, sembrerebbe essere molto fiero del risultato raggiunto per la scena: "É stato grandioso, ci siamo fatti trasportare dal momento, e tra un pugno finto e l'altro, ma ne ha dato uno veramente forte. Una normale giornata di lavoro sul set insomma".

Di recente Quentin Tarantino ha ammesso che Chris Pine è il miglior attore della sua generazione. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e intanto date un'occhiata alla nostra recensione di Jack Ryan - L'iniziazione.