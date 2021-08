Chris Pratt: ecco quanto è stato pagato per ogni episodio di The Terminal List!

Chris Pratt sta per tornare sui nostri schermi con una nuova serie distribuita da Amazon, The Terminal List. L'attore, noto come lo Star-Lord di Guardiani della Galassia, ha guadagnato negli ultimi anni un grande successo, che gli avrebbe garantito stipendi faraonici, sia per i film della Marvel, sia su altri progetti. Compreso The Terminal List.

Parliamo chiaramente di un periodo storico particolare, in cui lo streaming cresce sempre di più e guadagna spazio anche ad Hollywood. E così vengono chiusi accordi che garantiscono stipendi decisamente più alti di prima agli attori di serie di successo, soprattutto se si parla di star come Chris Pratt. Secondo quanto riportato, l'attore, guadagnerebbe una cifra di ben 1,4 milioni di dollari per ogni episodio dello show. Considerando che per Guardiani della Galassia e i film degli Avengers in cui è comparso ha guadagnato 1,5 milioni di dollari, quello della serie è decisamente l'ingaggio più alto che Pratt abbia mai ottenuto. Ed è assolutamente incredibile per gli standard televisivi, anche comparandolo alla paga di altre star che hanno preso ruoli in serie tv conosciute. Basti pensare a Henry Cavill, che con The Witcher guadagna 400,000 dollari ad episodio. Di certo non spiccioli, ma ben lontani dalle cifre di Pratt.

The Terminal List arriverà su Prime Video nel 2022, e racconterà la storia di James Reece, un ex Navy SEAL coinvolto in una nuova avventura dopo che i suoi compagni di squadra sono caduti in un'imboscata nel corso di una missione segreta. Al fianco di Pratt nello show ci saranno anche anche Jai Courtney, Taylor Kitsch, Constance Wu, Riley Keough e Jeanne Tripplehorn.

Intanto Chris Pratt ci racconta quando si inizierà a girare Guardiani della Galassia vol.3, il nuovo film della fase 4 del MCU diretto da James Gunn che tutti attendono.