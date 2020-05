Chris Pratt, la sua serie The Terminal List sarà distribuita da Amazon

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Amazon avrebbe ordinato una prima stagione completa di The Terminal List, serie che vede come protagonista assoluto nientemeno che Chris Pratt, pronto a un ritorno sul piccolo schermo dopo la sua esperienza in Parks and Recreation di qualche anno fa. Alla regia del pilot c'è Antoine Fuqua.

Si tratta in sostanza di una reunion tra Fuqua e Pratt che aveva già collaborato insieme di recente nel remake di I Magnifici Sette, con Denzel Washington protagonista. The Terminal List si basa sul romanzo di Jack Carr e Chris Pratt vestirà i panni di Reece. Reece è un militare il cui intero plotone di Navy Seals del quale fa parte subirà un'imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Mentre rientra a casa con dei ricordi contrastanti sull'evento in questione e domande sulla colpevolezza, nuove prove vengono alla luce e Reece scopre forze oscure che lavorano contro di lui.

David DiGilio scriverà la sceneggiatura e si occuperà della produzione esecutiva insieme a Pratt e Fuqua.

Come detto, The Terminal List segnerà il ritorno di Chris Pratt sul piccolo schermo dai tempi di Parks & Recreation, conclusa dopo sette stagioni nel 2015. In passato l'attore ha recitato nel serial Everwood. Dopo Parks & Recreation, Pratt è passato definitivamente al cinema, interpretando il ruolo di Peter Quiill/Star--Lord nella serie di film del Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda il 2020, Chris Pratt è stato nel cast vocale di Onward, il nuovo film d'animazione della Disney/Pixar presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino, uscito brevemente in sala nel marzo scorso prima che i cinema venissero chiusi per poi approdare su Disney+ negli Stati Uniti. In Italia il film non è mai arrivato in sala, ma potete comunque leggere le dichiarazioni del regista in merito.