Chris Pratt, la star di The Terminal List: 'Non faccio parte di nessuna chiesa anti LGBT'

The Terminal List sta per arrivare ma a quanto pare, più che con la promozione della serie targata Amazon Prime Video, Chris Pratt ha a che fare con pesanti accuse che insinuano la sua appartenenza ad una chiesa di stampo estremista, contraria di fatto alla comunità LGBTQ+.

Secondo quanto riferito dai suoi detrattori, l'attore sarebbe membro attivo della Hillsong Chuch, una chiesa globale di tipo pentecostale che osteggia fortemente chiunque sia non-eterosessuale e/o non-cisgender, criticando di fatto i comportamenti e le scelte di queste persone che decidono di vivere senza etichette prestabiliti imposte loro dalla società, sostenendo in tal senso anche ideologie politiche piuttosto controverse.

In passato già James Gunn ha difeso Chris Pratt da queste accuse e ora, è proprio la star di The Terminal List e Guardiani della Galassia a parlare in prima persona, precisando di non aver alcun legame con questa chiesa, e di non averla in alcun modo mai frequentata.

"Non sono mai andato alla Hillsong Church. In realtà non sono mai stato a Hillsong. Non conosco nessuno di quella chiesa. Se adesso dobbiamo creare clamore su questa cosa facciamolo. Io non ho alcun legame con loro. Se è come la Westboro Baptist Church, io non ne so nulla".

Insomma, nonostante i suoi personaggi siano assai amate, Chris Pratt continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e non per il suo lavoro di attore.