Chris Rock, è una stand-up comedy il primo live-stream Netflix di sempre: trailer e data!

Netflix si lancia nel panorama - sperimentale per i servizi streaming canonici - di una live-streaming. Un evento trasmesso in diretta a livello mondiale in un orario e una data specifici. Quali, lo rivela il trailer di Chris Rock: Selective Outrage: sarà quindi uno show di stand up comedy a lanciare il format.

L’ultima volta che abbiamo parlato di un monologo in diretta di stand-up comedy, in qualche modo collegato alla figura di Chris Rock, riguardava uno suo storico collaboratore e collega nel panorama della comicità. Si parla di Dave Chapelle al SNL, già inviso a molti per le sue battute sulla comunità trans, di recente fortemente criticato dalle comunità ebraiche per il suo monologo sull’antisemitismo di Kanye West. Chris Rock si è più volte esibito con Chapelle, non ultimo proprio su Netflix per un evento speciale di stand-up comedy.

Ma stavolta sarà solo per lanciare una nuova idea di format Netflix già nell’aria da un po’ di tempo. Si tratterà del primo evento di live-streaming e andrà in onda il 4 marzo 2023 alle ore 22:00 ET/19:00 PT, con Rock che si esibirà in diretta da un suo spettacolo a Baltimora, nel Maryland. Si tratta della sua seconda apparizione sulla Grande N dopo Tamborine nel 2019 e dopo Netflix is a Joke, proprio con Chapelle, all’inizio di quest’anno.

Paradossalmente e nonostante non si voglia assolutamente “vedere il buono” nel gesto, per Chris Rock è stato un anno pieno di tour dopo lo schiaffo di Will Smith agli scorsi Academy Awards. Ma anche Netflix non scherza in fatto di stand-up comedy, con il suo nuovo format Netflix is a Joke: The Festival che dalla scorsa primavera ha venduto 260.000 biglietti per oltre 330 comici che si esibiscono in 295 spettacoli in più di 35 sedi a Los Angeles. Grandi numeri insomma e questa live-streaming potrebbe registrarne ancora più grandi.