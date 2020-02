Chris Wood nel cast di Thirtysomething(else), il sequel della serie ABC

Chris Wood sarà uno dei protagonisti di Thirtysomething(else), la serie sequel del popolare show di ABC andata in onda a cavallo tra gli anni '80 e '90, Thirtysomething.

Il Mon-El di Supergirl, marito di Melissa Benoist nella vita reale, è il primo attore ad essere stato annunciato per il seguito della serie ideata da Marshall Herskovitz e Ed Zwick, che torneranno in veste di sceneggiatori anche per questo progetto. Zick, inoltre, si cimenterà anche alla regia degli episodi.

Thirtysomething(else) vedrà al centro delle sue vicende i figli dei precedenti protagonisti, la nuova generazione di trentenni e passa di cui fa parte anche il personaggio di Wood. Alcuni membri del cast originale, Ken Olin (Michael Steadman), Mel Harris (Hope Murdoch), Timothy Busfield (Elliot Weston) e Patty Wettig (Nancy Weston), torneranno a interpretare i loro personaggi in ruoli secondari.

Wood sarà "Leo Steadman, figlio di Ken e Mel e fratello di Janey (la priogenita della coppia). Determinato a essere un pezzo grosso come il padre, l'affascinante e avvenente Leo brucia le tappe nel suo percorso verso la grandezza dimostrando mancanza di concentrazione e incapacità di portare a termine i progetti, tutte cose che metteranno in ombra il suo talento e le sue brillanti idee".

Il pilot dello show è già stato ordinato, mentre aspettiamo ulteriori informazioni in merito ai casting ed eventuali sviluppi.