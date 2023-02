Christian 2: Sky fa miracoli nel trailer ufficiale con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria

A qualche settimana dalla pubblicazione del primo trailer di Christian 2, si fa sempre più vicino l’avvento del nuovo regno di Christian, il “santo picchiatore” protagonista del supernatural crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect.

La seconda stagione di Christian, serie Sky Original, andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 24 marzo, come annunciato col nuovo trailer ufficiale pubblicato in queste ore e disponibile all'interno dell'articolo: il filmato promozionale anticipa l’”utopia coatta” promessa da Christian, passato da piccolo delinquente a santo una volta comparse delle stimmate sulle sue mani, e che il protagonista proverà a far diventare realtà nei nuovi sei episodi della “serie dei miracoli”, tutti diretti da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo, nonché fra gli sceneggiatori dei nuovi episodi).

Nel cast ovviamente riconfermati i protagonisti della prima stagione, i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman, Cuori puri, …altrimenti ci arrabbiamo!) e Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot). Con loro anche Silvia D’Amico (Non essere cattivo, The place, A Casa tutti bene – La serie) nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita, Antonio Bannò (Romulus, Suburra – La serie, Vita da Carlo) in quelli di Davide, erede dell’impero di Lino, il boss locale della prima stagione interpretato da Giordano De Plano, Francesco Colella (Padrenostro, Piuma, ZeroZeroZero) nel ruolo di Tomei, il losco veterinario di Città-palazzo, Gabriel Montesi (Favolacce, Romulus, Speravo de morì prima) è l’amico della compagnia di Christian, Penna, e Giulio Beranek (L’Arminuta, Una questione privata, Il Cacciatore) e Ivan Franek (Il Re, Noi 4, La buca) ancora nei panni - rispettivamente - del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian. Nei nuovi episodi anche Romana Maggiora Vergano (La promessa, Immaturi – La serie) che sarà di nuovo Michela, nella prima stagione morta e risorta per mano di Christian.

Quali sono le vostre aspettative? Vi era piaciuta la prima stagione? Ditecelo nei commenti!