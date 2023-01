Christian 2, violenza e miracoli nel primo trailer della serie Sky con Edoardo Pesce

La seconda stagione di Christian era stata confermata ad agosto 2022, e adesso in queste ore Sky ha condiviso sui propri canali il primo teaser trailer per i nuovi episodi della serie tv Sky Original con protagonista Edoardo Pesce.

Nel filmato, disponibile all'interno dell'articolo, nuovi miracoli, tanta violenza e un nuovo regno attendono il “santo picchiatore” interpretato da Edoardo Pesce, passato da piccolo delinquente a santo una volta comparse delle stimmate sulle sue mani. Nei nuovi episodi, dopo la morte del boss Lino la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo. Me presto entra in gioco la Nera, un essere divino determinato ad ostacolare i piani del Biondo.

La prima stagione di Christian ha raccontato la vicenda dell'omonimo protagonista (Edoardo Pesce), irresistibile supereroe “all’amatriciana” che ha sempre vissuto facendo il picchiatore, fino a quando la comparsa delle stimmate sulle sue mani non gli stravolge la vita. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si mette Matteo, un diffidente postulatore del Vaticano dai metodi indubbiamente poco ortodossi, interpretato da Claudio Santamaria.

La seconda stagione del supernatural-crime drama Sky Original debutterà a marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prodotta da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, “la serie dei miracoli” torna con sei nuovi episodi per una nuova stagione interamente diretta da Stefano Lodovichi, anche produttore esecutivo e co-sceneggiatore.

Che cosa vi aspettate? Vi era piaciuta la prima stagione? Ditecelo nei commenti.