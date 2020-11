Christian, in arrivo la nuova serie Sky Original con Edoardo Pesce

Sono ufficialmente partite oggi, venerdì 13 novembre, le riprese di Christian, nuova serie Sky Original, prodotta in collaborazione con Lucky Red, che come già annunciato avrà per protagonista Edoardo Pesce, David di Donatello come miglior attore protagonista per Dogman di Matteo Garrone. La serie, in 6 puntate, sarà diretta da Stefano Lodovichi.

Christian è definita un supernatural-crime drama, nasce da un'idea di Roberto Saku Cinardi ed è creata da quest'ultimo con Valerio Cilio e Enrico Audenino. Le sceneggiature sono invece di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

Sky ha annunciato anche il resto del cast, che sarà composto da Silvia D'Amico, Giordano De Plano, Antonion Bannò, Andrea Pennacchi (nel cast del nuovo film Netflix L'incredibile storia dell'Isola delle Rose), Gabriel Montesi, Lina Sastri (Napoli Velata) e Claudio Santamaria (Lo chiamavano Jeeg Robot).

La sinossi ufficiale di Christian recita: "In un quartiere desolato della periferia romana, Christian (Edoardo Pesce) si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: menare. Lo fa per il boss locale, Lino, una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia. [...] Un giorno, a Christian iniziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate, anche se lui, coatto di periferia, non se ne rende conto. Le stimmate diventano presto un problema, anche perché gli impediscono di fare il suo lavoro, quello di menare le mani. [...] I poteri di Christian attirano l’attenzione di Matteo (Claudio Santamaria), un postulatore del Vaticano ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri."

