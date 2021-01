Christian De Sica, duro attacco contro il GF Vip: 'orribile'

Attacco frontale di Christian De Sica contro il Grande Fratello Vip. L'attore, che domani spegnerà 70 candeline, attraverso le sue Storie pubblicate su Facebook si è confrontato con i fan sul difficile momento che sta affrontando il nostro paese, ma la discussione è caduta anche sul reality show di Alfonso Signorini.

L'attore, nello specifico, si è soffermato su un momento dello speciale di Capodanno del GF Vip, dove la produzione ha informato i concorrenti dei personaggi morti nel 2020, soprattutto per coloro che sono rinchiusi nella casa di Cinecittà da Settembre 2020.

Alcuni sono rimasti sotto shock e non hanno trattenuto l'emozione, ma questo momento non è piaciuto a molti e le polemiche già nelle ore successive erano apparse sui social. Sulla questione è tornato anche Christian De Sica, che ha definito quel momento "orribile".

Nel filmato erano presenti i volti di Sean Connery, Gigi Proietti, Maradona e Stefano D'Orazio, ma Signorini si è soffermato anche su Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di calcio del 1982 che è morto qualche settimana fa. Molti dei concorrenti sono rimasti scioccati da alcune notizie e sono anche scoppiate in lacrime, ma i fan hanno ritenuto il momento di cattivo gusto, così come il modo per ricordare i VIP morti.