Christian De Sica malato di voi sapete cosa nel trailer ufficiale di Gigolò per caso

Dopo aver presentato No Activity con Luca Zingaretti e Rocco Papaleo, in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato il trailer di Gigolò per caso, nuova serie italiana in uscita in esclusiva sul servizio dal prossimo 21 dicembre.

Come potete vedere nel video promozionale disponibile in calce all'articolo, Gigolò per caso vede Christian De Sica nei panni di un amante di professione, che nonostante sia ancora dotato di una certa prestanza - soprattutto nello spirito - a seguito di una malattia è costretto a dichiarare definitivamente chiusa la fruttuosa attività di famiglia...se non fosse che suo figlio, col quale ha avuto sempre un rapporto conflittuale, trovandosi in crisi con la moglie e soprattutto in difficoltà economiche, decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata.

Coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura. Lo straordinario cast corale di Gigolò per caso è capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica, affiancati da Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Sandra Milo e Stefania Sandrelli, oltre alle special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari, e Virginia Raffaele.

