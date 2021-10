Christian, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria nel trailer della serie Sky

Sarà disponibile da gennaio su Sky e in streaming su NOW la nuova serie tv Christian, con protagonisti Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Prodotto da Sky e Lucky Red, la serie è composta da sei episodi per la regia di Stefano Lodovichi e Roberto Saku Cinardi. Ecco il primo trailer distribuito poco fa da Lucky Red.

Protagonista della serie è Edoardo Pesce; l'attore ha interpretato anche Alberto Sordi in Permette?, diretto da Luca Manfredi. Christian è una creazione di Valerio Cilio, Enrico Audenino e Roberto Saku Cinardi, scritta da Cilio, Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

La serie è ambientata in un quartiere desolato della periferia romana, dove Christian (Pesce) si guadagna da vivere facendo l'unica cosa che sa fare: menare.



Lo fa per il boss locale Lino (Giordano De Plano), un fratello maggiore per Christian, in quanto cresciuto con la stessa donna, Italia (Lina Sastri). Quest'ultima ora soffre di Alzheimer e vive insieme a Christian, che si occupa di lei.

Un giorno a Christian iniziano a crearsi delle stimmate sulle mani, nonostante lui non se ne renda conto. Quelle ferite diventano un problema per una persona che usa le mani per picchiare. Fino a quando, proprio grazie alle stimmate, Christian salva la vita a Rachele (Silvia d'Amico), una ragazza in overdose.

I suoi poteri attirano l'attenzione di un postulatore del Vaticano (Claudio Santamaria).



Scoprite tutto quello che c'è da sapere su Christian, la nuova serie Sky e Lucky Red.