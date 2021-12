Christian: Edoardo Pesce e Claudio Santamaria nel trailer della serie sovrannaturale Sky

Dopo il primo teaser di Christian pubblicato ad ottobre, la nuova serie Sky e Lucky Red in uscita a gennaio 2022 torna a mostrarsi con un trailer ufficiale e il primo poster.

La serie, in uscita dal 28 gennaio su Sky e NOW, è ambientata in un quartiere desolato della periferia romana e ha per protagonista Christian (Edoardo Pesce), che si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: picchiare le persone. Lo fa per il boss locale, Lino (Giordano De Plano), una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia (Lina Sastri). Un giorno, il sovrannaturale irrompe nel quotidiano: a Christian vengono le stimmate, e molto presto si rende conto di poter compiere miracoli. I suoi poteri attirano l’attenzione di Matteo (Claudio Santamaria), un postulatore del Vaticano che è ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri.

Commissionata da Sky Studios per l’Italia, Christian è un supernatural crime drama composto da sei episodi, tutti diretti da Stefano Lodovichi (Il cacciatore, In fondo al bosco) e Roberto Saku Cinardi. La serie è stata creata da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea di Roberto Saku Cinardi, con le sceneggiature firmate da Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

Nel cast anche Silvia D’Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò e Francesco Colella. Qui sotto potete scaricare la locandina ufficiale.