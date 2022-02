Christian, ecco la nostra intervista con Claudio Santamaria e Lina Sastri

In seguito alla pubblicazione della nostra intervista con Edoardo Pesce, in occasione della recente messa in onda su Sky e NOW di Christian, quest'oggi proponiamo un nuovo incontro con Claudio Santamaria e Lina Sastri, interpreti di questa brillante serie italiana.

Come potete leggere nella nostra recensione di Christian, si tratta di una dramedy ambientata nella periferia di Roma, caratterizzata da un'enfasi sul tema della religione e della fede. In particolare, la trama segue la storia di Christian - Edoardo Pesce - un criminale di periferia che si guadagna da vivere facendo da scagnozzo per un boss locale. Insieme a Christian, vive Italia - Lina Sastri - un'anziana donna malata di Alzheimer, di cui lui si prende cura. Ebbene, un giorno a Christian compaiono le stimmate sulle mani, primo di una serie di miracoli che il protagonista inizierà a compiere. Sul suo cammino, si farà incontro Matteo - Claudio Santamaria - un oscuro postulatore del Vaticano ossessionato dalla ricerca di qualcuno dotato di autentici poteri taumaturgici.

Nelle righe seguenti, potrete leggere qualche estratto dalla nostra intervista con Claudio Santamaria e Lina Sastri, che potete visionare integralmente nel video in apertura o sul nostro canale YouTube, Everyeye Plus.

Claudio Santamaria, parlando delle tinte oscure del suo personaggio, ha rivelato il fascino che gli antagonisti esercitano su di lui: "Se chiedi a 100 attori se vogliono interpretare il buono o il cattivo, 99 su 100 ti rispondono il cattivo. L'antagonista puro è un ruolo bellissimo da esplorare, perché fai i conti con qualcosa di irrisolto, con l'incompletezza che contraddistingue i cattivi".

Infine, Lina Sastri ha descritto in questo modo l'aspetto più difficile del suo personaggio da trasmettere sullo schermo: "Prima di tutto, la fisicità di una persona anziana e malata, perché puoi sbagliare, puoi eccedere, puoi fare qualcosa che diventa una caricatura. La fisicità dell'Alzheimer, che un po' conoscevo, perché mia madre ha avuto questa brutta malattia e avevo avuto modo di viverla da fuori".