Christian, la nostra intervista a Edoardo Pesce, protagonista della serie Sky e NOW

Debutta oggi su Sky Atlantic e NOW, Christian, la dramedy prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect. In occasione dell'esordio della serie, abbiamo intervistato Edoardo Pesce, che interpreta l'omonimo protagonista, lo scagnozzo di un boss della periferia di Roma che si guadagna da vivere con il "recupero crediti".

Come anticipato dalle atmosfere del trailer di Christian, si tratta di una dramedy dalle tinte horror e soprannaturali che racconta la storia di un criminale di periferia, che all’improvviso si ritrova con le stimmate nelle mani e la capacità di compiere miracoli, senza sapere come gestire questo dono inaspettato. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si metterà presto Matteo, diffidente emissario del Vaticano, interpretato da Claudio Santamaria.

Abbiamo intervistato Edoardo Pesce, che ci ha raccontato la sua esperienza sul set della serie Sky Original Christian diretta da Stefano Lodovichi e Roberto "Saku" Cinardi.

Parlandoci di come ha affrontato il ruolo da interpretare, l'attore romano ha riservato un plauso iniziale all'ottima scrittura: "Abbiamo fatto un buon lavoro per non portare sullo schermo un personaggio bidimensionale. Oltre alla prima maschera di colui che va a fare il recupero crediti in periferia, piano piano viene fuori l'anima di Christian: un ragazzo fragile, tenero, che non è cattivo né sadico. Cerca amicizia, cerca affetto, cerca di star bene nella sua semplicità".

Pesce ha parlato anche dell'atmosfera serena che si è creata sul set con il cast e la troupe: "Mi sono divertito sempre, è stato sempre un piacere alzarmi e andare sul set. Non ho mai avuto la sensazione di andare a lavorare" ha raccontato. "Di carattere sono abbastanza allegro, quindi anche sul set con la troupe, tutti simpaticissimi, ti diverti anche tra una scena e l'altra. Quest'atmosfera che se si riesce a creare è un bene anche per il prodotto e arriva agli spettatori".

Come vi abbiamo anticipato nella nostra recensione di Christian, la serie Sky riesce a mescolare sapientemente la dimensione crime con quella della commedia, con un'attenzione particolare al tema del mistico della religione e alla realtà della periferia romana: "Sono contentissimo dell'esperienza e anche della serie" ha concluso Edoardo Pesce. "Spero che piaccia al pubblico, non per me ma per la serie in sé, che secondo me merita".