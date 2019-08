Christian Serratos sarà Selena Quintanilla nella nuova serie TV di Netflix?

Dopo averla vista recentemente in alcune immagini della decima stagione di The Walking Dead, Christian Serratos potrebbe vestire i panni della musicista Selena Quintanilla se le trattative con Neflix dovessero andare a buon fine.

Il nuovo prodotto del colosso dello streaming sarà basato sulla vita della celebre icona della musica tejano, rimasta uccisa a soli ventitré anni. L'annuncio relativo allo sviluppo della serie era stato dato lo scorso dicembre, ed è stata descritta come una storia di crescita che segue la vita di Selena, la realizzazione dei suoi sogni in realtà e le drammatiche scelte che riguardano la sua famiglia, la musica e il successo.

La serie avrà come sceneggiatore Moisés Zamora, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Jaime Dávila, Rico Martinez, Suzette Quintanilla, Abraham Quintanilla Jr. e Simran A. Singh. La produzione è invece affidata a Campanario Entertainment.

Christian Serratos - che in The Walking Dead interpreta Rosita Espinosa - tornerà a ottobre con la decima stagione della celebre serie horror che, come emerso dalle dichiarazioni dell'attrice Samantha Morton, si concentrerà molto nell'esplorare l'umanità di Alpha, leader dei misteriosi Sussurratori. Serratos è apparsa inoltre in altri show televisivi come American Horror Story, The Secret Life of the American Teenager e Ned's Declassified School Survival.