Christian Serratos è Selena Quintanilla nel trailer della serie Netflix Selena: The Series

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Selena: The Series, una serie che racconta la transizione di Selena Quintanilla, cantante statunitense uccisa a soli 23 anni, verso la maturità, dai suoi inizi cantando in piccoli eventi con la famiglia, alla sua trasformazione nell'artista latina di maggior successo di tutti i tempi.

Christian Serratos veste i panni della defunta cantante messicana considerata una tra le più popolari icone musicali latine. Nel trailer possiamo vedere una giovane Selena, interpretata da Madison Taylor Baez, che viene trovata a cantare nella sua casa d'infanzia mentre sua madre e suo padre scoprono il suo talento vocale. Più avanti Selena cresce e si esibisce con Selena y los Dinos, il gruppo in cui faceva parte con i suoi fratelli, prima di salire sul palco da solista. La vediamo anche baciare il chitarrista che alla fine sarebbe diventato suo marito, Chris Peréz.



Taylor Baez ha recentemente parlato di come è stato interpretare un'icona Latina così importante. "Mia madre e mio padre erano grandi fan di Selena e mi hanno raccontato tutto di lei e mi sono innamorata di lei", ha detto a E!News. "Ho visto il film, ho fatto ricerche su di lei, è uno dei miei idoli e mi ispira a inseguire i miei sogni."



Intervistato da Entertainment Weekly, il creatore dello spettacolo e produttore esecutivo Moisés Zamora ha parlato di ciò che gli spettatori possono aspettarsi.



"I fan possono aspettarsi di vederci entrare nelle profondità del viaggio di questa famiglia, compresi i primi giorni che vanno da un concerto all'altro", ha detto. "Selena è stata in viaggio da quando aveva 11 o 12 anni ed è stato davvero un affare di famiglia. La vedrai diventare maggiorenne mentre si trasforma nella superstar incredibilmente sicura che tutti conoscono e amano. Ci immergeremo nelle dinamiche familiari e mostrerà alcune cose interessanti che la gente non sa".

Selena è stata notoriamente interpretata da Jennifer Lopez nel film del 1997 che l'ha catapultata verso la celebrità . Selena: The Series uscirà su Netflix il 4 dicembre.

Rivedremo presto Christian Serratos in The Walking Dead le cui riprese sono ripartite, dopo la pausa forzata a causa della pandemia, con l'utilizzo di uno speciale dispositivo che regola la distanza tra gli attori.