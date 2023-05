Christina Applegate dice basta: non lavorerò più davanti ad una videocamera

Christina Applegate ha avuto il suo primo ruolo cinematografico importante con ...non dite a mamma che la babysitter è morta. Nel 2007 è la protagonista della serie televisiva Samantha chi?; inoltre è stata tra le creatrici del gruppo Pussycat Dolls insieme all'amica Robin Antin.

L'attrice ammette di aver smesso di recitare davanti ad una telecamera dopo aver chiuso con Dead to Me, questo perchè Christina Applegate ha scoperto di avere una malattia grave, la sclerosi multipla.

La star vincitrice del premio Emmy ha parlato delle riprese dell'ultima stagione della serie Netflix con Linda Cardellini, quando ha lasciato intendere che non avrebbe più recitato davanti ad un obbiettivo.

"Il ping-pong è molto più divertente quando l'altra persona è brava quanto te. Probabilmente non lavorerò più davanti alla telecamera, ma sono molto felice di aver avuto a che fare con una delle più grandi attrici che abbia mai visto", ha detto la Applegate a Vanity Fair.

L'attrice ha poi continuato parlando delle sue condizioni: "Non riesco ad immaginare di andare sul set in questo momento. Questa è una malattia progressiva. Non so se peggiorerò. Posso però fare lavori stando fuori campo, devo sostenere la mia famiglia e far funzionare il mio cervello".

Sembra dunque che l'attrice abbia smesso di lavorare sul set, ma non per questo ha intenzione di lasciare completamente la recitazione.

Se non l'avete mai vista in azione, guardate Christina Applegate nel trailer di Dead to Me.