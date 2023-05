Christina Applegate si ritira dopo Dead to Me 3: 'Sono ingrassata 40 chili per i farmaci'

Nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair, Christina Applegate ha dichiarato che il suo ruolo nella Stagione 3 di Dead to Me potrebbe essere l'ultimo della sua carriera. L'attrice potrebbe prendere la decisione di ritirarsi definitivamente dalla recitazione dopo la terribile diagnosi di sclerosi multipla arrivata qualche tempo fa.

Dopo aver rivelato che le è stata diagnosticata la sclerosi multipla nell'agosto del 2021, la Applegate ha parlato apertamente degli effetti che la malattia ha avuto sulla sua vita: "Non riesco nemmeno a immaginare di andare sul set in questo momento", ha dichiarato la Applegate a Vanity Fair. "Questa è una malattia progressiva. Non so se peggiorerò". Dopo la diagnosi, la Applegate ha girato l'intera terza stagione di Dead to Me, un compito che ha dichiarato essere stato estenuante per lei.

"La terza stagione è stata scritta più di un anno prima che venisse girata", ha detto l'attrice. "Nessuno di noi avrebbe potuto prevedere che sarei stata malata, che sarei ingrassata di 40 chili a causa dei farmaci e che avrei sofferto di immobilità".

Nella serie la Applegate interpreta Jen Hardy, un'agente immobiliare il cui mondo viene sconvolto quando il marito viene ucciso da un pirata della strada. Linda Cardellini è la co-protagonista nel ruolo di Judy Hale, che fa amicizia con Jen durante un gruppo di sostegno al lutto e ha un grande segreto: è lei la pirata della strada che ha ucciso il marito di Jen. La Applegate ha raccontato a Vanity Fair che le due hanno avuto un legame immediato sul set.

"Probabilmente non lavorerò più davanti alla macchina da presa, ma sono così felice di uscire di scena con una persona che è di gran lunga la più grande attrice con cui abbia mai lavorato in tutta la mia vita, se non la più grande persona che abbia mai conosciuto", ha detto la Applegate.

Sebbene i fan di Dead to Me sarebbero felici di vedere rinnovato lo show per una quarta stagione, la Applegate non pensa di voler riprendere il suo ruolo. "Mi mancano i miei amici. Mi manca Linda [Cardellini]. Mi manca Liz [Feldman]. Mi manca James [Marsden]", ha detto la Applegate. "Mi manca l'esperienza che ho vissuto, ma allo stesso tempo, dato che quest'ultimo anno è stata una lotta incredibilmente difficile, sono sollevata dal fatto che non dovrò più sforzarmi così tanto per affrontare la mia giornata".