Christina Ricci compie 44 anni: 'Mercoledì? Quando mi è stato chiesto ho accettato subito'

Quando, nell'immaginario collettivo, resti così fortemente legata a un personaggio il rischio è di finire con il prenderlo in odio: non è quanto accaduto a Christina Ricci, che nonostante debba praticamente tutto a Mercoledì Addams ha sempre continuato a provare un enorme affetto per il personaggio interpretato nei film degli anni '90.

Tornata nel mondo degli Addams in occasione della Mercoledì di Netflix, infatti, Ricci, che oggi compie 44 anni, non ha pensato neanche per un istante di declinare l'invito a far parte della serie che in alcuni momenti è andata pericolosamente vicina all'imitare Harry Potter: "Quando mi è stato chiesto di partecipare alla serie su Mercoledì ho accettato subito. Lei è parte della mia vita. Sono stata felicissima di tornare a respirare quell'aria dark. E poi lavorare ancora con Tim Burton è stato fantastico. Non mi stupisco che lo show abbia avuto così tanto successo" sono state le sue parole.

Parlando del personaggio di Mercoledì, Ricci ha aggiunto: "Non mi pento di nulla, ogni film è un'esperienza nuova che mi ha dato qualcosa. Certo ci sono ruoli che ho amato di più, come Mercoledì de La Famiglia Addams, personaggio sadico e funereo a cui da piccola in realtà somigliavo per via del mio carattere triste e abbastanza difficile". E voi, in che ruolo l'avete preferita? Fatecelo sapere nei commenti!