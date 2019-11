A Christmas Carol: Guy Pearce è Ebenezer Scrooge nel nuovo trailer della miniserie BBC

BBC e FX hanno diffuso in streaming il nuovissimo trailer ufficiale di A Christmas Carol, nuovo adattamento del classico di Charles Dickens con Guy Pearce nella celebre parte di Ebenezer Scrooge. Il debutto è atteso per dicembre.

Nel trailer veniamo subito trasportati nella Londra vittoriana in cui è ambientata la vicenda, dove, su tutti, facciamo la conoscenza con Ebezener Scrooge (Guy Pearce), il Fantasma del Natale Passato (Andy Serkis), e il Fantasma del Natale Futuro (Jason Flemyng), oltre a alla Lottie di Charlotte Riley e al personaggio interpretato da Joe Alwyn, Bob Cratchit, il socio in affari di Scrooge (e sua moglie, Mary Cratchit, a cui presta il volto Vinette Robinson).

La miniserie divisa in tre parti è diretta da Nick Murphy (Occupation, Primeval), e tra i suoi produttori troviamo anche Tom Hardy (che avrà anche una piccola parte nel cast) e Ridley Scott. Il nuovo adattamento è opera di Steven Knight, ideatore tra le altre cose anche della serie Peaky Blinders; il classico di Natale è stato già adattato diverse volte per il grande schermo, l'ultima delle quali è quella con protagonista Jim Carrey e diretta da Robert Zemeckis risalente al 2009, mentre in una versione differente, più aderente alla biografia di Dickens, è rivista nel film Dickens - L'uomo che inventò il Natale, con Dan Stevens nei panni di Dickens. Di prossima uscita è invece una versione musical con protagonisti Will Ferrell e Ryan Reynolds e vedrà John Morris e Sean Anders, menti di "Daddy’s Home” e “Instant Family,” come sceneggiatore e regista.

La miniserie in tre parti, di cui vi avevamo già mostrato il primo teaser, andrà in onda nel Regno Unito su BBC e negli Stati Uniti su FX a partire dal 19 dicembre prossimo. Al momento non abbiamo informazioni sull'eventuale distribuzione italiana. Cosa vi aspettate dal nuovo adattamento del Canto di Natale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.